Мединский оценил шансы фильма "Собибор" получить "Оскар"

Министр культуры РФ Владимир Мединский выступает в ЦВЗ Манеж в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Министр культуры РФ Владимир Мединский выступает в ЦВЗ Манеж в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Фильм "Собибор" Константина Хабенского вряд ли получит премию "Оскар" из-за политической ситуации, такое мнение выразил на дискуссии в рамках Санкт-Петербургского Международного культурного форума министр культуры РФ Владимир Мединский.

Дебютная картина "Собибор" Константина Хабенского о восстании в нацистском лагере смерти представит страну на кинопремии "Оскар" в 2019 году. Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.

"Получит "Оскара" или нет — я тоже не Ванга… Не та у нас политическая ситуация, чтобы получать "Оскар", — сказал Мединский.

Он напомнил, что документальный фильм "Разгром немецких войск под Москвой" в 1942 году получил премию, поскольку политическая ситуация была другая. "Америка любила Россию", — добавил министр.

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