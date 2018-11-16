Райхельгауз: зритель сам решит, идти ли на спектакль с нецензурной лексикой

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Художественный руководитель Московского театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз считает, что иногда без нецензурной лексики в постановке обойтись нельзя, и зритель всегда может сам решить, идти ли ему на такой спектакль или нет.

Ранее министр культуры Владимир Мединский, выступая на Петербургском международном культурном форуме, упрекнул некоторых худруков российских театров в "нездоровом либерализме", из-за которого нецензурная лексика проникает на сцены театров, несмотря на запрет.

"В моем театре практически нет спектаклей, где используются нецензурные слова. Я считаю, что как одно из выразительных это слишком мощное средство, настолько провоцирующее зрителя, что им надо пользоваться крайне осторожно", — сказал Райхельгауз РИА Новости.

При этом он отметил, что бывают случаи, когда "без этого обойтись невозможно".

"У нас идут два спектакля: один из них "Русское варенье" по пьесе Улицкой, а второй – "Еврейские анекдоты", где было невозможно не использовать в одном-двух местах такие слова. Вообще я убежден, что для искусства нет запретных территорий. Право зрителя – покупать на эти спектакли билеты или нет. Право художника и театра – использовать то или иное художественное средство по своим убеждениям, а не по убеждениям чиновников", — пояснил худрук.

Райхельгауз также подчеркнул, что министерство культуры должно, прежде всего, способствовать творчеству, а не заниматься запретами.