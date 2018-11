Найден утерянный мультфильм Уолта Диснея

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В японской префектуре Осака обнаружили утерянную ранее картину "Neck'n'Neck" о кролике Освальде, автором которой является Уолт Дисней. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

Коллекционер Ясуши Ватанабэ неожиданно узнал, что у него много лет хранится ранняя работа Уолта Диснея о приключениях кролика Освальда — прототипа Микки Мауса. Осознать историческую значимость двухминутной картины, купленной им еще в школьные годы, ему удалось только после прочтения книги "Удачливый кролик Освальд: поиски потерянных мультфильмов Диснея" ("Oswald the Lucky Rabbit: The Search for the Lost Disney Cartoons") аниматора Дэйва Боссерта.

Связавшись с Боссертом, коллекционер выяснил, что купленный им фильм — один из семи утерянных фрагментов картины великого мультипликатора о кролике Освальде.

"Поскольку я долгие годы являюсь фанатом Диснея, я счастлив, что смог сыграть свою роль", — признался Ясуши Ватанабэ.

Уолт Дисней придумал кролика Освальда в 1927 году. После того, как он потерял на него права, мультипликатор создал образ Микки Мауса.