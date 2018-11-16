Найден утерянный мультфильм Уолта Диснея

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В японской префектуре Осака обнаружили утерянную ранее картину "Neck'n'Neck" о кролике Освальде, автором которой является Уолт Дисней. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.
Связавшись с Боссертом, коллекционер выяснил, что купленный им фильм — один из семи утерянных фрагментов картины великого мультипликатора о кролике Освальде.
"Поскольку я долгие годы являюсь фанатом Диснея, я счастлив, что смог сыграть свою роль", — признался Ясуши Ватанабэ.
Уолт Дисней придумал кролика Освальда в 1927 году. После того, как он потерял на него права, мультипликатор создал образ Микки Мауса.