Германия принимает от Италии эстафету "Русских сезонов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Эстафета проекта "Русские сезоны" переходит от Италии к Германии, где их открытие состоится 7 января, об этом объявила на торжественной церемонии в рамках Петербургского международного культурного форума вице-премьер российского правительства Ольга Голодец.
"В декабре "Русские сезоны" завершат свое бурное развитие в Италии. Сегодня здесь мы назовем следующую страну "Русских сезонов". Я назову страну, где мы 7 января 2019 года откроем "Русские сезоны". Такой страной становится Германия. Сегодня мы здесь, чтобы передать эстафету нашей взаимной дружбы от Италии, которую мы полюбили, Германии", — сказала Голодец.
Она отметила, что в Италии "Русские сезоны" прошли с аншлагом, его зрителями стали более 6 миллионов человек.
Церемония прошла в присутствии представителей министерств Италии и Германии, а также российского министра культуры Владимира Мединского.