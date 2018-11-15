Германия принимает от Италии эстафету "Русских сезонов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Эстафета проекта "Русские сезоны" переходит от Италии к Германии, где их открытие состоится 7 января, об этом объявила на торжественной церемонии в рамках Петербургского международного культурного форума вице-премьер российского правительства Ольга Голодец.

Церемония открытия "Русских сезонов" состоялась в Риме зимой. Фестиваль продлится до декабря 2018 года и пройдет в более чем 70 городах Италии. В следующем году проект состоится в Германии.

"В декабре "Русские сезоны" завершат свое бурное развитие в Италии. Сегодня здесь мы назовем следующую страну "Русских сезонов". Я назову страну, где мы 7 января 2019 года откроем "Русские сезоны". Такой страной становится Германия. Сегодня мы здесь, чтобы передать эстафету нашей взаимной дружбы от Италии, которую мы полюбили, Германии", — сказала Голодец.

Она отметила, что в Италии "Русские сезоны" прошли с аншлагом, его зрителями стали более 6 миллионов человек.

"Мы бесконечно благодарны гостеприимству итальянской стороны… Надеюсь, такая интенсивная программа перерастет в серьёзное сотрудничество в будущем. У наших культурных связей есть серьезные перспективы развития", — сказала вице-премьер.

Церемония прошла в присутствии представителей министерств Италии и Германии, а также российского министра культуры Владимира Мединского.