Сборы российских фильмов за десять месяцев составили 12,5 миллиарда рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Российские фильмы за 10 месяцев проката собрали 12,5 миллиардов рублей, об этом свидетельствуют данные, которые привел министр культуры РФ Владимир Мединский, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

"По итогам десяти месяцев 2018 года доля российских фильмов по кассовым сборам составила 30%", — говорится в материалах к лекции Мединского.

При этом сумма кассовых сборов достигла 12,5 миллиардов рублей. Самым кассовым фильмом стала картина "Движение вверх" — его посмотрели 12 миллионов зрителей.

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