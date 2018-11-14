Индийский коллектив "Гамбхира" завершает турне по России

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Концертом в Архангельском театре драмы им. М.В.Ломоносова, который состоится в четверг, 15 ноября, завершает гастроли в России известный индийский музыкальный коллектив "Гамбхира".

Первые три выступления состоялись в Москве, Твери и Санкт-Петербурге в рамках проходящего фестиваля Индии в России "Дружба — Дости-2018", который стартовал в Кремлевском дворце съездов в сентябре.

Самобытная фьюжн-группа "Гамбхира" достаточно молода — она образовалась три года назад — в 2015 году. Между тем, за относительно короткое время коллектив уже дал многочисленные концерты как непосредственно в Индии, так и за ее пределами. Музыканты гастролировали в США, Маврикии, Шри-Ланке, Объединенных Арабских Эмиратах.

Стиль исполнения коллектива необычен: он объединяет чистую форму карнатической музыки с некоторыми экспериментальными элементами местных народных стилей. Это искусство называется — Коннаккол.

В группе всего пять инструментальных исполнителей. Скрипач — Мидхун Бабу, Манодж — музыкант, играющий на старинном щипковом музыкальном инструменте — вина, Харикришнан и Б. Кришнакумар, играющие на барабанах — мриданге и тавиле. Б. Кришнакумар получил несколько наград за свое исполнение на ударных инструментах.

© Фото предоставлено посольством Индии в России Индийский музыкальный коллектив "Гамбхира" © Фото предоставлено посольством Индии в России Индийский музыкальный коллектив "Гамбхира"

"Во время учебы в колледже мы думали о создании инструментальной фьюжн-группы, основанной на Карнатической музыке. Простой человек не понимает таких музыкальных типов… Мы же хотели изменить это отношение. И работая над этим, мы смешали традиционную Карнатическую музыку с западными инструментами, такими как скрипка, которая уже была реализована в классических концертах нашими великими старшими коллегами-художниками, а также включала в себя очень южноиндийские традиционные инструменты, такие как Тавил, Мридунгам и Веена. И это сработало. Людям стало больше нравится фьюжн-музыка. Тогда родилась фьюжн-группа "Гамбхира. Мы гордимся тем, что представляем нашу страну перед иностранцами через наши музыкальные души", — рассказал руководитель коллектива Грешма Прасад.

Россияне уже познакомились с одним индийским коллективом "Бхарти Бандху", исполняющим суфийскую музыку. Суфийская музыка — это пропевание песен духовного содержания, сопровождающееся исполнением мелодий на индийской арфе, ситаре, табле, мриданге и других традиционных индийских инструментах. Выступления коллектива прошли в Москве, Самаре, Уфе, Казани и Грозном.