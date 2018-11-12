Народный артист СССР Василий Лановой стал заслуженным артистом КЧР

ЧЕРКЕССК, 12 ноя — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов присвоил народному артисту СССР Василию Лановому, приехавшему в республику с моноспектаклем, звание заслуженного артиста республики.
"Это лишь малая толика нашего уважения к творчеству великого артиста, который, я уверен, еще очень долго будет радовать нас своими актерскими работами, не менее талантливыми, чем его роль в знаменитом фильме "Офицеры"", — написал Темрезов.
Он также рассказал, что известный российский актёр приехал в Карачаево-Черкесию как руководитель общественно-патриотической акции "Спасибо за верность, потомки!" и как сопредседатель общественного движения "Бессмертный полк России".
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