Народный артист СССР Василий Лановой стал заслуженным артистом КЧР

ЧЕРКЕССК, 12 ноя — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов присвоил народному артисту СССР Василию Лановому, приехавшему в республику с моноспектаклем, звание заслуженного артиста республики.

На своей официальной странице в Инстаграме глава КЧР написал, что для него большая честь встретиться с легендой советского и российского кино — народным артистом СССР Василием Лановым. Пр и этом о объявил, что своим указом присвоил Лановому звание заслуженного артиста Карачаево-Черкесской республики.

"Это лишь малая толика нашего уважения к творчеству великого артиста, который, я уверен, еще очень долго будет радовать нас своими актерскими работами, не менее талантливыми, чем его роль в знаменитом фильме "Офицеры"", — написал Темрезов.

Он также рассказал, что известный российский актёр приехал в Карачаево-Черкесию как руководитель общественно-патриотической акции "Спасибо за верность, потомки!" и как сопредседатель общественного движения "Бессмертный полк России".

Другие новости региона читайте здесь>>