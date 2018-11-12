Крымские власти поддержали включение Южного берега в список ЮНЕСКО

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Министр культуры Крыма Арина Новосельская поддержала идею включить культурное наследие Южного берега Крыма (ЮБК) в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В понедельник главный хранитель Эрмитажа, руководитель Южно-Крымской археологической экспедиции Светлана Адаксина в интервью РИА Новости заявила, что администрация Эрмитажа надеется на включение культурного наследия ЮБК в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Совместный проект Эрмитажа и Фонда имени Лихачева "Южный берег Крыма — территория всемирного наследия" планируется представить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме в середине ноября.

В конце октября директор Фонда имени Д.С. Лихачева Александр Кобак говорил, что сейчас Южный берег Крыма недооценен, а сохранность исторических памятников "в большой степени находится под угрозой" из-за массовой застройки, в том числе коммерческой.

"Мы поддерживаем этот проект. Это очень интересная мысль. Объект ЮНЕСКО – это сразу очень жесткие охранные зоны. Чем меньше будет застроек вокруг наших объектов культурного наследия, тем мы больше сохраним", — сказала РИА Новости Новосельская.

Министр подчеркнула, что готова содействовать реализации проекта.

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