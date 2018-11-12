Реставраторы Эрмитажа готовы учить стажеров из Сирии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Эксперты Государственного Эрмитажа готовы принимать у себя на стажировки специалистов из Сирии, сообщила в интервью РИА Новости главный хранитель Государственного Эрмитажа, руководитель Южно-Крымской археологической экспедиции Светлана Адаксина.

Террористические группировки, которые действовали в Сирии, нанесли большой ущерб памятникам истории, в частности, разрушили древнюю Пальмиру и уничтожили в Алеппо около 30% зданий, которые были объектами всемирного наследия. В настоящее время памятники истории восстанавливаются при участии специалистов из России и Сирии.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский ранее заявлял, что музей готов участвовать в реставрации сирийских ценностей, в восстановлении музеев.

"Мы готовы принимать у себя на стажировки специалистов из Сирии, которые будут восстанавливать памятники. Больше всего там проблем с реставрацией камня. В Эрмитаже работают 170 реставраторов высшей квалификации в 14 лабораториях. Все наши реставраторы готовы поделиться своими знаниями и принимать стажеров", — сказала Адаксина.

В октябре директор управления культурного наследия и музеев Сирии Махмуд Хаммуд сообщал РИА Новости, что пока работы по восстановлению исторического центра сирийской Пальмиры не ведутся.

"Возможно, некоторые пострадавшие от разрушения культурные объекты "переедут" в безопасные районы, чтобы с ними могли бы поработать реставраторы, в том числе и наши", — рассказала РИА Новости Адаксина.