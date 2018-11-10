На телеканале "Россия К" стартует новый сезон проекта "Большой балет"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Новый сезон проекта "Большой балет" стартует на телеканале "Россия К", в нем примут участие 13 танцовщиков, представляющих труппы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Красноярского театра оперы и балета, петербургского Михайловского театра и ряда других, сообщила пресс-служба канала.

В программах выступлений участников проекта будет представлено все многообразие хореографического искусства: от всемирно известных классических образцов и неоклассических шедевров до специально поставленных для проекта балетных номеров. Значительная часть проекта нового сезона отведена современной хореографии мастеров, входящих в топ XXI века.

Международное агентство и радио Sputnik в составе медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта "Большой балет" и учредило приз, который будет вручен в финале. Наградой Sputnik станет репортажная фотосессия от ведущего фотокорреспондента агентства Валерия Мельникова, победителя крупнейших российских и международных фотоконкурсов.

Жюри конкурса выберет победителя проекта в номинациях "Лучший дуэт", "Лучшая балерина" и "Лучший танцовщик". В состав международного жюри вошли худрук балетной труппы Национальной оперы Эстонии Тоомас Эдур, художественный руководитель балетной труппы Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко Лоран Илер (Франция — Россия), танцовщик Владимир Малахов (Россия — Австрия), всемирно известная балерина Людмила Семеняка (Россия), хореограф Азарий Плисецкий (Россия — Швейцария).

Ведущими проекта станут звезда мировой величины, прима-балерина Большого театра России, "этуаль" миланского театра Ла Скала Светлана Захарова и актер, театральный режиссер, экс-директор Латвийской национальной оперы Андрейс Жагарс. Куратор проект — российский хореограф Софья Гайдукова.

Проект открывает новые имена в хореографическом искусстве, даёт возможность молодым артистам проявить себя, продемонстрировать не только безупречную технику, но и драматический талант, представить в одной программе богатое наследие классического и лучшие образцы современного балета.