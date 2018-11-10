Российскому послу во Франции торжественно передали реликвии Александра II

ПАРИЖ, 10 ноя – РИА Новости. Несколько реликвий российского императора Александра II, в том числе рубашка и жилет, которые были на нем во время покушения в 1881 году и на которых осталась его кровь, были вечером в пятницу торжественно переданы российскому послу во Франции Алексею Мешкову и вернутся в Свято-Николаевский собор в Ницце.

© Фото : Public Domain В Екатеринбурге открыли музей с реликвиями наследников Романовых Церемония прошла в Париже во время гала-вечера, организованного ассоциацией "Франко-российский альянс".

Как сказал президент ассоциации Александр Трубецкой, вдова Александра II Екатерина Долгорукова, после его убийства жившая во Франции, завещала Свято-Николаевскому собору в Ницце несколько личных вещей императора. "Среди них рубашка со следами крови императора, которую она хранила у себя. Эти вещи были украдены несколько лет назад, но их судьба продолжилась. И сегодня поистине исторический момент", — сказал Трубецкой, открывая вечер.

"К счастью, у России есть очень хорошие друзья во Франции, и французское министерство культуры воспринимает вопросы защиты культуры очень серьезно. Благодаря эффективности, быстроте и профессионализму наших друзей исторические артефакты удалось вернуть вчера, сегодня они представлены в этом зале", — сказала сотрудница посольства на церемонии.

Российскому послу были переданы рубашка и жилет Александра II, в которые он был одет во время убийства 13 марта 1881 года, три платка с его инициалами, форменный мундир императора и его портрет.

"Мы многие годы пытались вернуть наше народное достояние. И за последний год что-то нам удалось сделать благодаря, прежде всего, поддержке французских властей и наших адвокатов… Сегодня у нас это событие наступило – вернулись реликвии Александра II, которые в самое ближайшее время займут свое место там, откуда они были украдены — в Свято-Николаевском соборе в Ницце", — заявил российский посол.

Он выразил благодарность властям Франции — министерству культуры, министерству юстиции и правоохранительным органам — за то, что они помогли вернуть реликвии.

Кафедральный православный собор святого Николая в Ницце — наследие династии Романовых. За право владения собором несколько лет боролись Российская Федерация и Православная ассоциация Ниццы (ACOR). В апреле 2013 года ассоциация, выполняя постановление суда, отдала ключи от собора приставам, которые затем вручили их российской стороне.