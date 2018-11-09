Поклонники Гарри Поттера обнаружили ошибку в фильме "Фантастические твари"

Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень. Архивное фото

Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень. Архивное фото

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Поклонники Гарри Поттера рассказали в фан-группе в Twitter об ошибке, обнаруженной ими в фильме "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда".

Действие картины разворачивается в 1927 году, но среди персонажей можно встретить профессора Минерву Макгонагалл, которая, согласно сюжетной линии, еще не родилась.

Фанаты считают, что героиня родилась в 1930-е годы. Они напомнили, что в пятой части "Гарри Поттер и Орден Феникса", действие которой относится к 1990-м, Макгонагалл работает в Хогвардсе уже 39 лет. Таким образом, профессором она стала в 1950-х.

Картина — продолжение спин-оффа вселенной Гарри Поттера, в котором рассказывается о событиях, развернувшихся в начале XX века. Основным местом действия станет Париж.

Роль главного злодея исполнил Джонни Депп, а молодого Дамблдора — Джуд Лоу. В России выход картины на экраны запланирован на 15 ноября.