Румянцев оставил яркий след в истории "Ералаша", заявил Грачевский

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Николай Румянцев, скончавшийся в возрасте 54 лет, оставил яркий след в истории "Ералаша", он был удивительно талантливым ребенком, рассказал РИА Новости худрук "Ералаша" Борис Грачевский.

Актер, получивший широкую известность благодаря участию в съемках детского юмористического киножурнала "Ералаш", Николай Румянцев скончался 8 ноября в возрасте 54 лет, сообщает НСН. В настоящий момент причина смерти не известна.

"Со мной не связывались его родственники, Коля был очень скромный. Он не стал актером, но он был удивительно ярким ребенком. Коля оставил потрясающий след в истории "Ералаша", еще много поколений будут смотреть прекрасные сюжеты с его участием. Очень грустная новость", — сказал Грачевский.