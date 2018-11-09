Румянцев оставил яркий след в истории "Ералаша", заявил Грачевский

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Николай Румянцев, скончавшийся в возрасте 54 лет, оставил яркий след в истории "Ералаша", он был удивительно талантливым ребенком, рассказал РИА Новости худрук "Ералаша" Борис Грачевский.
"Со мной не связывались его родственники, Коля был очень скромный. Он не стал актером, но он был удивительно ярким ребенком. Коля оставил потрясающий след в истории "Ералаша", еще много поколений будут смотреть прекрасные сюжеты с его участием. Очень грустная новость", — сказал Грачевский.