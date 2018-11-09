В Калуге прошел фестиваль, посвященный Великому стоянию на Угре 1480 года

Творческий фестиваль, посвященный 538-й годовщине окончания Великого стояния на реке Угре 11 ноября 1480 года в Калуге

Творческий фестиваль, посвященный 538-й годовщине окончания Великого стояния на реке Угре 11 ноября 1480 года в Калуге

КАЛУГА, 9 ноя — РИА Новости. Творческий фестиваль, посвященный 538-й годовщине окончания Великого стояния на реке Угре 11 ноября 1480 года состоялся в Калуге, сообщает пресс-служба облправительства.

В зале Калужской областной филармонии в исполнении православного хора инженерных войск Вооруженных Сил прозвучала премьера — марш "Победа на Угре", авторами которого стали поэт Михаил Сенчихин и игумен Варнава (Столбиков).

С концертными номерами также выступили лауреаты и победители всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. В их числе — народный коллектив ансамбля танца "Ярославна", вокальный коллектив "Матрена Арт", скрипач-виртуоз Степан Мезенцев, заслуженный артист Белорусской ССР, солист легендарного ансамбля "Песняры" Анатолий Кашепаров, солистка Большого театра Ксения Дежнева.

"Великое стояние на реке Угре стало рубежным событием в российской истории. Русская держава добилась того, к чему княжества стремились долгие 240 лет — Русь окончательно освободилась от унизительного ордынского ига. Победа на Угре стала общей победой народов нашей страны, в том числе ногайских и крымских татар, калмыков и других этносов. Стояние на калужской земле вселяет в нас гордость и требует большой ответственности за сохранение памяти о нём", — привели в пресс-службе слова губернатора Калужской области Анатолия Артамонова на открытии фестиваля.

Губернатор подчеркнул, что и по сей день сплоченность нашего многонационального народа остаётся ключевым условием сохранения российской государственности и процветания страны.

Фестиваль организован министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области совместно с Федеральным агентством по делам национальностей при поддержке регионального министерства культуры и туризма.