В Калуге прошел фестиваль, посвященный Великому стоянию на Угре 1480 года

КАЛУГА, 9 ноя — РИА Новости. Творческий фестиваль, посвященный 538-й годовщине окончания Великого стояния на реке Угре 11 ноября 1480 года состоялся в Калуге, сообщает пресс-служба облправительства.
В зале Калужской областной филармонии в исполнении православного хора инженерных войск Вооруженных Сил прозвучала премьера — марш "Победа на Угре", авторами которого стали поэт Михаил Сенчихин и игумен Варнава (Столбиков).
"Великое стояние на реке Угре стало рубежным событием в российской истории. Русская держава добилась того, к чему княжества стремились долгие 240 лет — Русь окончательно освободилась от унизительного ордынского ига. Победа на Угре стала общей победой народов нашей страны, в том числе ногайских и крымских татар, калмыков и других этносов. Стояние на калужской земле вселяет в нас гордость и требует большой ответственности за сохранение памяти о нём", — привели в пресс-службе слова губернатора Калужской области Анатолия Артамонова на открытии фестиваля.
Губернатор подчеркнул, что и по сей день сплоченность нашего многонационального народа остаётся ключевым условием сохранения российской государственности и процветания страны.
Фестиваль организован министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области совместно с Федеральным агентством по делам национальностей при поддержке регионального министерства культуры и туризма.