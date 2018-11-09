МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Балетная труппа Михайловского театра на гастролях в США, которые пройдут с 9 по 11 ноября, покажет балет "Дон Кихот" Людвига Минкуса, сообщили в пресс-службе театра.

Балетная труппа Михайловского театра выступит с гастролями в США. Петербуржцы представят американской публике шедевр балетной классики — балет "Дон Кихот" в хореографии Мариуса Петипа и Александра Горского.

Спектакли пройдут на сцене Центра искусств города Коста-Меса. Эти гастроли в Калифорнии станут третьими по счету. В 2014 балетная труппа Михайловского театра представила в США балет "Пламя Парижа", в 2016 — "Корсар".

Балет "Дон Кихот", который будет показан на этих гастролях, навсегда вошел в сокровищницу мирового балетного искусства. Это праздничный балет с увлекательным сюжетом по роману Мигеля Сервантеса и зажигательной музыкой Людвига Минкуса. Зрители, пришедшие на спектакль, попадут в атмосферу безудержного веселья жаркой, звенящей Барселоны с темпераментными тореадорами и их кокетливыми подругами.

В спектаклях примут участие ведущие солисты балетной труппы Михайловского театра. Партию Китри в очередь исполнят Анжелина Воронцова и Анастасия Соболева, Базиля — Иван Васильев и Виктор Лебедев, Эспаду танцуют Александр Омар, Филипп Хеджес и Адриан Митчелл. За дирижерским пультом – Павел Сорокин.