В Москве стартует фестиваль Игоря Бутмана "Будущее джаза"

СОЧИ, 9 ноя — РИА Новости. Фестиваль "Будущее джаза" в этом году пройдет в Москве с 9 по 11 ноября, в 6-й раз проект народного артиста России Игоря Бутмана соберет на одной сцене музыкантов из России и стран зарубежья, сообщили организаторы фестиваля.

По информации организаторов, за прошедшие годы фестиваль представил московской публике Олега Аккуратова, Кейт Дэвис, Франческо Кафисо, Ивэна Шермана, Марка Уитфилда, А Бу, Расселла Холла, Джейка Лабацци и многих других молодых талантливых исполнителей.

"Этот проект поистине уникален: именно здесь музыканты нового поколения, никогда прежде не игравшие вместе, творят историю современного джаза. В этом году в фестивале примут участие: трубач Джош Эванс и барабанщик Кайл Бенфорд, джазовая вокалистка Анастасия Лютова, пианистка Юлия Сидоренко, контрабасист Артем Баскаков, саксофонист Макар Кашицын", — сообщили организаторы мероприятия.

Традиционно главной площадкой фестиваля станет Концертный зал имени П.И.Чайковского, где 10 ноября молодые музыканты выступят со всемирно известным Московским джазовым оркестром под управлением Игоря Бутмана. В пятницу и воскресенье, 9 и 11 ноября, фестиваль пройдет в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке — там состоится джем-сейшн с участием молодых музыкантов, где в более неформальной обстановке исполнители продемонстрируют все свои достижения в области импровизационного искусства, говорится в сообщении.