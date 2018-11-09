В Орле пройдут мероприятия, посвященные 200-летию Тургенева

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Акция "Цветы Тургеневу" и презентация каталога мемориальных предметов "Мое гнездо, где вырос я…" пройдет в Орле в день 200-летия писателя Ивана Тургенева.
Музей-заповедник Ивана Тургенева "Спасское-Лутовиново" проведет день открытых дверей и презентует каталог мемориальных предметов писателя "Мое гнездо, где вырос я…".
"Каталог является первым изданием, содержащим подробную информацию о мемориальных предметах Ивана Тургенева, фамильных реликвиях, личных вещах и автографах писателя, коллекциях мебели, живописи и предметов декоративно-прикладного искусства из дома-музея Ивана Тургенева, а также личных вещах и автографах родственников писателя", — сообщает пресс-служба музея-заповедника.