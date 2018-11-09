Летиция Каста открыла рождественские витрины универмага Printemps в Париже

ПАРИЖ, 9 ноя — РИА Новости, Людмила Орищенко. В Париже начали готовиться к Рождеству: французская актриса и модель Летиция Каста во вторник вечером открыла рождественские витрины одного из самых известных парижских универмагов Printemps — на бульваре Осман, передает корреспондент РИА Новости.

Перед многочисленными фотографами Каста появилась в элегантном черном платье, пальто, накинутом на плечи, с изящным украшением на шее. Актриса и генеральный директор торговой галереи Паоло де Сезаре разрезали натянутую перед ними красную ленточку, после чего скрывающий витрины занавес распахнулся.

Третий год подряд героями рождественских витрин Printemps стали Жюль и Виолетта, которые на этот раз предстают в образе детективов, отправившихся в путешествие по волшебным мирам на поиски таинственно исчезнувшего Пэра-Ноэля — так во Франции называют Деда Мороза.

"Пер-Ноэль исчез, но каким образом он спрятался? Помогите Жюлю и Виолетте найти знаки, которые он оставил на витринах в сговоре с волшебными животными", — гласит надпись около витрин, которых по традиции открыто одиннадцать.

Праздничные инсталляции, в которых задействованы 75 кукол, 78 механизмов и 98 моторов, привлекают большой интерес гуляющих по бульвару Осман прохожих — как детей, так и взрослых.

В общей сложности в торговой галерее универмага, которая была открыта более 150 лет назад, установлены 170 ёлок, которые украшены 61 тысячей 233 шарами и 3,4 км гирлянд.

В прошлые годы рождественские витрины Printemps открывали голливудские актрисы Николь Кидман, Кейт Уинслет и Ума Турман, модель Кейт Мосс и другие знаменитости.