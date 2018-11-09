МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Кинокартина "Дорога", созданная российским режиссером Дмитрием Калашниковым, вошла в список претендентов на получение премии "Оскар" за лучший полнометражный документальный фильм.

Фильм был создан в 2016 году на основе роликов, записанных автомобильными видеорегистраторами на дорогах России.

Полный список претендующих на "Оскар" документальных фильмов опубликован в четверг на сайте Американской академии киноискусств, он состоит из 166 кинокартин. Шорт-лист из 15 фильмов будет объявлен 17 декабря, а 22 января 2019 года станет известна пятерка номинантов на кинопремию.

Церемония вручения премии "Оскар" пройдет в Лос-Анджелесе в театре Dolby 24 февраля 2019 года. Ожидается, что она будет транслироваться в режиме реального времени в 225 странах и территориях по всему миру.