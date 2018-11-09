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Культура

Учителя поют и ругают телеведущих: необычные каналы в соцсетях

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© Кадр из видео с Youtube-канала "Блог Обычного Учителя"Кадр из видео с Youtube-канала Блог Обычного УчителяКадр из видео с Youtube-канала Блог Обычного Учителя
© Кадр из видео с Youtube-канала "Блог Обычного Учителя"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В интернете набирает популярность канал преподавателя русского языка из Нижнего Новгорода Татьяны Гартман. В коротких роликах на YouTube она разбирает ошибки корреспондентов и ведущих российских телеканалов. РИА Новости собрало и другие полезные блоги профессионалов своего дела.

"Училка против ТВ"

Каналу Татьяны Гартман всего месяц, но у него уже сотни тысяч просмотров. Учительница русского языка не щадит корифеев отечественного телевидения — за неправильные ударения, склонения, падежи и окончания достается медийным персонам: от депутатов до Владимира Познера.

"Я решила делать этот блог, потому что просто больше не могу молчать: бесит!" — объясняет учительница свой крестовый поход против "тупых телевизионщиков", как она их называет.

Последней каплей для Татьяны стало шоу "Вечерний Ургант". По ее словам, она дала себе зарок: если любимый ведущий ошибется, то блогу быть. "Я как простая русская женщина за 40 не могу не любить Ивана, но плохой русский не прощаю даже ему", — признается учительница.

В трехминутных роликах Гартман призывает зрителей присылать ей ошибки, которые они заметили в передачах. Если же таковых не окажется, она обещает закрыть блог. Пока материала хватает — последними "жертвами" строгой училки стали Андрей Малахов и Елена Малышева.

"Блог обычного учителя"

В марте этого года в YouTube появился "Блог обычного учителя". Его ведет преподаватель английского языка из Белгорода Андрей Федотов, лучший молодой педагог региона 2015 года. В коротких роликах он рассказывает об учительских буднях и развенчивает мифы о школе.

Однако в центре внимания не только дела учебные вроде подготовки к ЕГЭ, каникул или 1 сентября, но и общечеловеческие вопросы: правильное питание, спорт, музыка. Кстати, к последней автор блога явно не равнодушен — большое место на канале занимают пародии на клипы популярных исполнителей: от рэпера Фейса до Филиппа Киркорова.

Есть и постоянные рубрики "Школа выживания молодого педагога" и "Ожидание/реальность". Самый популярный ролик — школьный мюзикл "Где домашка?!" на песню Despacito — посмотрели 256 тысяч человек. Всего блог креативного учителя собрал почти полмиллиона просмотров.

К съемкам Федотов активно привлекает учеников. Сценарии придумывает вместе со старшеклассниками и сам монтирует. Снимают ролики не только в школе, но и в городе: в кафе и даже на парковке торгового центра.

"Заметки бабушки Вали"

Учить можно и без педагогического образования. Так, звездой инстаграма стала 86-летняя Валентина Кулешова из Краснодарского края. Она называет себя "прабабушкой-блогером" и ежедневно делится с читателями воспоминаниями о военных годах, историями из своей молодости, а также советами по воспитанию детей.

У канала "Заметки бабушки Вали" более 45 тысяч подписчиков. Но назвать эти истории заметками язык не поворачивается. Валентина Алексеевна вспоминает, как арестовали ее отца в 1937 году, а их с сестрой стали дразнить "дочками врага народа", или как в восемь лет она потеряла хлебные карточки и семья чуть не умерла от голода.

 

Сначала воспоминания записывали за ней дети и внуки, но бабушка быстро овладела гаджетами и научилась сама выкладывать посты с иллюстрациями. Несмотря на пережитое, блог Кулешовой невероятно позитивный. Большой популярностью пользуются ее посты с советами по садоводству и сказками для малышей собственного сочинения.

Недавно Валентина Кулешова выпустила книгу, где собраны лучшие посты из блога. На ее канале также можно найти полезные рецепты, заметки о путешествиях и мнения по актуальным вопросам от внешней политики до чемпионата мира по футболу.

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