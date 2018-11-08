Умер советский актер Арунас Сторпирштис

ВИЛЬНЮС, 8 ноя — РИА Новости. Советский и литовский актер театра и кино Арунас Сторпирштис, снимавшийся во времена СССР во многих известных фильмах, умер на 69-м году.

Как отмечает Sputnik Литва, Сторпирштис скончался во вторник после длительной болезни. Однако до самого последнего дня он не оставлял работу.

Арунас Сторпирштис родился 2 сентября 1950 года в Вильнюсе. В 1975 году он окончил Литовскую государственную консерваторию и начал работать в Государственном молодежном театре. Позже работал в Вильнюсском большом театре. В последнее время работал на литовском телевидении.

Наиболее заметными стали его работы к таких фильмах, как "Сезон чудес", "Остров погибших кораблей", "Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя", "Зимняя вишня-2", "Сезон чудес", "Выше радуги", "Американская трагедия", "Секретный фарватер", "Персона нон грата", "Украденное счастье".

© Киностудия "Ленфильм" (1987) Кадр из фильма "Остров погибших кораблей" © Киностудия "Ленфильм" (1987) Кадр из фильма "Остров погибших кораблей"

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