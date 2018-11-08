Госдума смягчила требования к фильмам, показываемым на фестивалях

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон об определении критериев для освобождения от обязанности получать прокатное удостоверение для фильма, показ которого будет проходить на международном кинофестивале на территории России.

Госдума в конце июля приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий показ фильма в рамках конкурса на фестивалях без прокатного удостоверения. Нынешний законопроект содержит поправки к ранее принятому.

Согласно закону, демонстрация фильма без прокатного удостоверения будет возможна на проводимом в России международном кинофестивале из перечня кинофестивалей, общая продолжительность которого составляет не менее трех дней и не более 15 дней, а показ такого фильма будет проходить не более пяти раз. Авторы инициативы также предлагают установить, что не требуется получение прокатного удостоверения в случае показа фильмов в культурно-просветительских целях и в рамках осуществления деятельности музеями, выставочными залами или образовательными организациями, реализующими основные образовательные программы.

Законом также освобождаются от обязанности получения прокатного удостоверения фильмы зарубежного производства в случае показа в рамках межгосударственного культурного сотрудничества.

Ко второму чтению в проект были внесены поправки, согласно которым министерству культуры РФ дается право не только составлять ежегодный перечень международных кинофестивалей, проводимых на территории России, но и оперативно вносить в него изменения. Кроме того, дается право показывать фильм без прокатного удостоверения организациям, ведущим дополнительные образовательные программы.