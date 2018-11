В Варшаве открывается фестиваль российских фильмов "Спутник над Польшей"

ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Двенадцатый фестиваль российских фильмов "Спутник над Польшей" пройдет в Варшаве с 8 по 18 ноября.

Показы конкурсных фильмов состоятся в варшавских кинотеатрах "Луна", "Электроник", "Иллюзион".

Фестиваль преследует цель показать польским зрителям выдающиеся достижения российского кинематографа. Во время фестиваля будет возможность увидеть работы мастеров российского кино, картины молодых режиссеров, а также фильмы для детей.

Главная тема "Спутника" в этом году — искусство в широком понимании этого слова. Театр, танец, литература, музыка, живопись, скульптура, цирковое искусство, иллюзия станут лейтмотивом фестиваля.

Победителей конкурса художественных фильмов выберет жюри под председательством одной из самых признанных режиссеров в современном польском кино Иоанны Кос-Клаузе.

В этом году гран-при фестиваля присудят одному из 18 полнометражных российских художественных фильмов. Среди претендентов победитель 29-го "Кинотавра" — фильм" Сердце мира" Натальи Мещаниновой. Фильм рассказывает о ветеринаре, которого гнетут человеческие заботы, а покой он находит, общаясь с животными.

В рамках главного конкурса состоится показ картины Алексея Федорченко "Война Анны" — история о жестокости, рассказанная в практически лишенном сюжета фильме, где главная героиня, которую сыграла Марта Козлова, не произнесла ни слова.

Также за приз фестиваля поборется картина "Айка" Сергея Дворцевого. Это история эмигрантки из Киргизии.

В Конкурсе документальных фильмов зрители увидят работу Ирины Журавлевой и Владислава Гришина "Медведи Камчатки. Начало жизни", ленту Дмитрия Семибратова "Земля людей". Художественный фильм Сергея Кудряшова "Я должна рассказать" – история о Маше Рольникайте, которая в юности прошла гетто и лагерь.

В рамках показа The Best of Sputnik зрители увидят "Аритмию" Бориса Хлебникова, завоевавшего гран-при и приз зрительных симпатий прошлогоднего "Спутника", а также прошлогодний фильм "Матильда" Алексея Учителя.

В рамках "Спутника над Польшей" состоятся не только киносеансы. Предусмотрена богатая культурная программа — концерты, выставки, дебаты, лекции, встречи с гостями из Польши и России.