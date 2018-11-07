В Забайкалье планируют создать первый в мире музей кочевых цивилизаций

ШАНХАЙ, 7 ноя — РИА Новости. Первый в мире музей кочевых цивилизаций планируется создать в рамках проекта пригранично-торгового комплекса (ПТК) "Забайкальск-Маньчжурия", заявил РИА Новости генеральный директор АО "Корпорация развития Забайкальского края" Александр Бирюков.

"Предполагается сделать первый в мире музей кочевых цивилизаций, потому что как раз по территории комплекса проходит так называемый "Вал Чингисхана", это древнее фортификационное сооружение длиной 100 километров, он проходит по территории Монголии, России и Китая", — сообщил Бирюков.

По его словам, "планируется его музеефицировать и как раз на этой основе сделать музей, первый в мире".

Также, по его словам, на территории комплекса будет площадь мастеров и концертный зал.

При этом до сих пор неизвестно, когда будет реализован проект ПТК, так как инвестор для строительства российской части пока не определен. Как ранее заявили власти края, единая территория приграничного торгового комплекса по обе стороны государственной границы войдет в историю как первый подобного рода проект и символ нового этапа развития отношений между Россией и Китаем.