Фильм "Последний богатырь" получил приз на фестивале в Испании

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российская сказка Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь" получила премию им. Джерри Голдсмита в номинации "Лучший композитор полнометражного художественного фильма" на Film Music Festival в Испании, сообщила пресс-служба компании The Walt Disney Company Russia.

"Композитор Джордж Каллис, написавший оригинальный саундтрек для фильма Disney "Последний богатырь", удостоился музыкальной премии им. Джерри Голдсмита", — говорится в сообщении.

Голдсмит — легендарный композитор, написавший музыку к таким фильмам, как "Основной инстинкт", "Планета обезьян", "Паттон", "Китайский квартал", "Омен" и другим.

По сюжету фильма "Последний богатырь" главный герой Иван по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство — неотъемлемая часть их быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил, и главная роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована именно ему.