Автором "Тотального диктанта" 2019 года стал Павел Басинский

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Текст для акции "Тотальный диктант" 2019 года написал Павел Басинский, рассказала на пресс-конференции в четверг руководитель проекта Ольга Ребковец.

Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель ─ дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирском госуниверситете. В 2018 году диктант написали более 220 тысяч человек в 76 странах.

"Помимо того, что мы стараемся продвигать грамотность, одной из главных миссий мы также видим привлечение внимания к хорошей современной русской литературе… Русская современная литература сейчас на подъеме. В этом году мы вновь остановились единодушно на авторе. С удовольствием представляю вам Павла Басинского", — сказала Ребковец.

Как отметил Басинский, он сразу согласился принять участие в акции. Тексты диктанта будут написаны в детективном ключе и основаны на классических сюжетах, среди них "Моцарт и Сальери" Пушкина, "Мертвые души" Гоголя, "На дне" Горького и "Зеленая палочка" Толстого.

"Стать автором "Тотального диктанта"- огромная честь. Когда ты представляешь, какая огромная аудитория будет писать четыре твоих текста, какой это географический масштаб, то невольно преисполняешься гордостью", — поделился автор.

В этом году акция "Тотальный диктант" состоится 13 апреля. Руководитель проекта "Тотальный диктант" Ольга Ребковец рассказала, что на звание столицы акции претендуют 14 городов, в том числе Вологда, Екатеринбург, Казань, Пенза, Ставрополь, Москва. Победитель определится 2 февраля. Кроме того, организаторы приняли решение ввести четвертую часть диктанта. С 2019 году у Северной и Южной Америки будет свой фрагмент текста.