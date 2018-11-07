Участники фестиваля Vivacello выступят для детей в московской больнице

МОСКВА,7 ноя – РИА Новости. Участники международного виолончельного фестиваля Vivacеllo, который пройдет в Москве с 11 по 23 ноября, выступят 7 ноября перед детьми, находящимися на лечении в больнице, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Дети являются подопечными Фонда Константина Хабенского.

Художественный руководитель фестиваля Vivacello, известный виолончелист Борис Андрианов вместе с другими музыкантами даст концерт для пациентов Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого, где лечатся дети с опухолями мозга, а также ребята с другими заболеваниями. После выступления музыканты расскажут детям об истории и возможностях своих инструментов.

Андрианов и его коллеги не первый раз приходят к тем, кто сам не может прийти на концерт. Ведь болезнь, как считают музыканты — не повод лишать детей радости слушать музыку.

"Мы второй раз едем на такой концерт, и я стараюсь не думать о том, с какими огромными трудностями в жизни пришлось столкнуться этим детям, – сказал РИА Новости Андрианов. — Может быть, если мы привезем им немного хорошей музыки и положительных эмоций, то, я верю, и на физиологическом уровне уйдет все плохое. Я жду с нетерпением встреч с этими ребятами, они классные, и родители у них замечательные, и прекрасные доктора".