Майкл Дуглас удостоился звезды на "Аллее славы" в Голливуде

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Американский актер Майкл Дуглас удостоен именной звезды на "Аллее Славы" в Голливуде, сообщили организаторы на своем сайте.

Церемония открытия звезды имени актера прошла во вторник. На ней присутствовал отец Майкла Дугласа легендарный актер Кирк Дуглас, которому в следующем месяце исполняется 102 года.

"Отец, то, что ты здесь сегодня, значит очень много для меня. Скажу просто, от всего сердца: я так горжусь, что я твой сын", — сказал во время церемонии растроганный 74-летний актер.

Майкл Дуглас пришел в кинопрофессию в 70-е годы, первую популярность ему принес сериал "Улицы Сан-Франциско". В 1976 году Дуглас завоевал свой первый "Оскар" за продюсерскую работу в фильме "Пролетая над гнездом кукушки". Единственный в карьере "Оскар" за актерскую работу он получил в 1988 году за роль в фильме Оливера Стоуна "Уолл-стрит".

Отец актера Кирк Дуглас был популярен в 50-х годах прошлого столетия, также имеет звезду славы в Голливуде. Супруга Майкла Дугласа актриса Кэтрин Зета-Джонс вела трансляцию события в Instagram, публикуя снимки и видео актера и его отца.

"Аллея славы" является одной из главных туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.