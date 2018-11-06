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Культура

Актриса Клэр Фой рассказала о подготовке к продолжению серии "Миллениум"

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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер Стивен Содерберг и актриса Клэр Фой на Берлинале - 2018. Архивное фотоРежиссер Стивен Содерберг и актриса Клэр Фой на Берлинале - 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЛОНДОН, 6 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Английская актриса Клэр Фой, сыгравшая главную роль в новом фильме Федерико Альвареса "Девушка, которая застряла в паутине" (The Girl in the Spider's Web), в интервью РИА Новости рассказала о том, насколько комфортно ей было работать со съемочной группой, несмотря на то, что для подготовки к выполнению трюков ей понадобилось три месяца.

Кадр из фильма Девушка, которая застряла в паутине
© Фото : WDSSPR
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Основой для фильма послужил вышедший в 2015 году одноименный роман шведского писателя Давида Лагеркранца, ставший продолжением трилогии "Миллениум" Стига Ларссона о хакере-одиночке Лисбет Саландер и ее друге журналисте Микаэле Блумквисте. Фой, известная многим по роли королевы Великобритании Елизаветы Второй в сериале "Корона", в новом фильме предстает в необычном для себя образе хакера. Героиня, имея свои представления о добре и зле, зарабатывает тем, что выполняет получаемые от разных людей задания. Действие фильма происходит в наши дни в зимнем Стокгольме, героине приходится догонять на автомобилях злоумышленников, скрываться на мотоцикле от полиции, драться, бегать. Премьера фильма в России состоится 8 ноября.

"Было действительно прекрасное настроение на съемочной площадке… Была замечательная машина (часть фильма Саландер передвигается на дорогом спортивном автомобиле), съемочная группа была великолепна", — сказала Фой, отвечая на вопрос о том, насколько общее мрачное настроение серии "Миллениум" повлияло на рабочий процесс над фильмом.

По словам актрисы, тон работы на площадке сложился благоприятным благодаря усилиям режиссера.

"Вы знаете, Феде (Федерико Альварес) делает все, чтобы создать захватывающую среду в процессе съемок фильма. Все его волнение и взрывы чувств во время процесса (съемок), все это было действительно потрясающе", — сказала Фой.

"Он довольно часто сам брал камеру и начинал делать какие-то вещи своими руками. Было очень волнительно находиться на такой съемочной площадке, и он (режиссер) заставлял всех остальных находиться в таком же настроении", — добавила актриса.

Она призналась, что из-за жанра фильма – криминальный триллер – и обилия трюков ей потребовалась предварительная подготовка.

© Фото : WDSSPRКадр из фильма "Девушка, которая застряла в паутине"
© Фото : WDSSPR
Кадр из фильма "Девушка, которая застряла в паутине"

"Это, возможно, заняло около трех месяцев. Да, но не все это время (были непрерывные тренировки). Я снималась в еще одном фильме, по-моему, в тоже время. Но тут, вы знаете, вы делаете столько, сколько нужно", — отметила Фой.

Отвечая на вопрос о том, что ей больше всего понравилось в ее героине и чему она научилась у нее, актриса сказала, что основными привлекательными чертами для нее стали нежелание судить людей и отсутствие предубеждений.

"На самом деле, неосуждение, вероятно, стало лучшим, чему я научилась у самой Лисбет и других людей (героев фильма). Мне нравится, насколько она (героиня) недетерминирована. Она не ассоциирует себя ни с какой-то сексуальностью, ни с какой-то политической группой, ни с какой-то религией. Она вне всякого трактования вещей. Это то, что важно, и это то, что дает нам идентичность или значимость. Мне нравится то, что она живет так, как она это видит", — сказала Фой.

Актриса, начинавшая карьеру в театре, рассказала, что пока не думала о том, где и как хотела бы продолжать работу. Вместе с тем она отметила, что в настоящее время не планирует сниматься в телешоу.

"Нет, не сейчас. Я в данное время участвую в двух фильмах (один из них — "Девушка, которая застряла в паутине"). И на сегодня пока все. В программе ничего больше нет", — отметила она.

Актриса прокомментировала и недавнюю киноновинку, вызвавшую жаркие споры в интернете. Авторы культового британского сериала "Доктор Кто" впервые сделали главного героя – путешествующего во времени Доктора – женщиной. Роль Доктора сыграла английская актриса Джоди Уиттакер. Часть поклонников фильма негативно отнеслись к этому, другая часть, напротив, посчитали, что сериал получил новую жизнь.

"Да, я думаю, что настало время увидеть Доктора-женщину. Я знаю Джоди и думаю, что она отличный человек и прекрасная актриса. Они не смогли бы найти никого лучше для этого", — сказала Фой.

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