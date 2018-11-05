Во Франции продали "прощальное" письмо Бодлера

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Письмо знаменитого французского поэта Шарля Бодлера, в котором автор "Цветов зла" сообщает о намерении покончить с собой, продано на торгах в Фонтенбло за 234 тысячи евро, сообщает телеканал BFMTV.

Прощальное послание его любовнице Жанне Дюваль было отправлено поэтом в июне 1845 года, когда Бодлеру было всего 24 года.

"Когда мадмуазель Жанна Лемер передаст вам это письмо, я буду мертв… Я убью себя, потому что я не могу больше жить, потому что усилия засыпать и просыпаться стали невыносимыми", — написал основоположник эстетики декаданса.

Бодлер действительно предпринял попытку покончить с собой, но остался жив, и скончался только в 1867 году.

Предпродажный эстимейт письма составлял 60-80 тысяч евро. Уникальный документ был приобретен неназванным покупателем по телефону.