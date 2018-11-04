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Культура

В Москве пройдут выставки, фильмы и концерты ко дню рождения Плисецкой

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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПамятник балерине Майе Плисецкой. Архивное фотоПамятник балерине Майе Плисецкой. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Серию мероприятий, приуроченных ко дню рождения Майи Плисецкой, откроет экспозиция сценических костюмов выдающейся балерины 4 ноября в Музее В.А. Тропинина, сообщили организаторы.

Блок с гашеными почтовыми марками к юбилею балерины Майи Плисецкой. 20 ноября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В Большом театре прошло торжественное гашение марки в честь Плисецкой
В ноябре в Москве пройдет серия событий, посвященных дню рождения Майи Плисецкой, которой 20 ноября исполнилось бы 93 года.

Четвертого ноября в Музее Тропинина в рамках "Ночи искусств" откроется экспозиция сценических костюмов балерины. Наряды, которые привезены из музея хореографической школы имени Плисецкой в Тольятти, будут выставляться в Москве впервые. Сценические костюмы были переданы в дар школе самой балериной.

В "Филармонии-2" 11 ноября состоится специальный показ документального фильма "AVE Майя", в котором своими воспоминаниями о Плисецкой делятся известные танцовщики и хореографы. В их числе Николай Фадеечев, Ролан Пети, Владимир Васильев, Андрис Лиепа, Николай Цискаридзе, Алексей Ратманский. Вечер откроет танцовщик, хореограф, режиссер и продюсер Андрис Лиепа, который расскажет о совместных работах с Плисецкой.

Уникальная выставка, посвященная дружбе двух знаменитых семей – Майи Плисецкой и Андрея Вознесенского в жанре тотальной инсталляции-перформанса с использованием документального видео и аудиоматериалов откроется 26 ноября в Культурном центре Андрея Вознесенского. Впервые культовые образы балерины и поэта, который посвятил ей свое стихотворение "Портрет Плисецкой", будут переосмыслены актуальными художниками языком современного искусства.

Кульминацией праздничной серии станет гала-концерт звезд мирового балета "Майя Плисецкая. Посвящение", который состоится 27 ноября на сцене Кремлевского Дворца. Концерт пройдет в рамках ежегодного проекта Лиепы "Автографы и имиджи".

В этот вечер выступят солисты Большого театра Евгения Образцова, Алена Ковалева и Якопо Тисси, Людмила Коновалова (Венская опера), Янг Гью Чой, Саша Мухамедов и Джеймс Статут (Национальный балет Нидерландов), Анжелина Воронцова и Иван Васильев (Михайловский театр) и другие.

С номерами-посвящениями великой Майе выступят Илзе Лиепа, а также Юлия Махалина и Данила Корсунцев (Мариинский театр). Серхио Берналь – солист Национального балета Испании – впервые в России исполнит "Болеро" в хореографии Рафаэля Агилара, а представит его известный хореограф и друг Плисецкой Рикардо Кью. Специальный гость программы – лауреат Эдинбургского фестиваля Марчелла Солтан (театр "черноеНЕБОбелое").

На вечере будут исполнены балетные партии, ставшие визитной карточной Плисецкой. Также будут показаны редкие документальные кадры из жизни легендарной балерины.

"Я счастлив, что жил в одно время с такой великой балериной. Ее выступления двадцатилетней давности до сих пор смотрятся современно, и это настоящая загадка. Сейчас другой балет, больше шаг и круче выворот стопы, но такой прыжок до сих пор не делает никто. Не знаю другой балерины ХХ века, на которую бы ставили все великие хореографы столетия – Ролан Пети, Морис Бежар, Юрий Григорович", — сказал Лиепа.

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