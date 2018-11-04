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Культура

От Ханты-Мансийска до Грозного: зачем смотреть "Сокровища музеев России"

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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСотрудники возле картины Ильи Машкова Советские хлеба во время подготовки выставки Сокровища музеев РоссииСотрудники возле картины Ильи Машкова Советские хлеба во время подготовки выставки Сокровища музеев России
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 ноя ― РИА Новости. В Москве впервые представлены художественные работы со всей России: в центральном "Манеже" в рамках XVII церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь ― ко Дню народного единства" открывается беспрецедентная по масштабу экспозиция "Сокровища музеев России".

От Владивостока до Феодосии, от Ханты-Мансийска до Грозного ― организаторы преодолели в общей сложности 145 тысяч километров, чтобы собрать шедевры из 39 регионов. Среди них уникальные работы Левитана, Айвазовского, Венецианова, Серова, Дейнеки, Серебряковой. Многие картины специально отреставрировали. В кураторскую группу проекта вошли специалисты Третьяковской галереи, "РОСИЗО" и Патриаршего совета по культуре. РИА Новости объясняет, почему это событие нельзя пропустить.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМитрополит Псковский и Порховский Тихон во время подготовки выставки "Сокровища музеев России"
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Митрополит Псковский и Порховский Тихон во время подготовки выставки "Сокровища музеев России"

Редкая икона

Особое место занимает икона XVI века, которую посетители увидят сразу при входе на выставку, рассказывает митрополит Псковский и Порховский, председатель Патриаршего совета по культуре, наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Тихон.

"Традиционно экспозиции "Россия ― моя история" и сам форум "Русь Православная" предваряет какая-то особо чтимая икона. На сей раз это икона из Псково-Печерского монастыря. Она называется "Умиление", но это слово не тождественно тому, которое мы сегодня используем. Со славянского оно переводится как "милостивая, дающая силы". Это очень уважаемая икона на Северо-Западе России, она впервые в Москве. С ней шли крестные ходы вокруг монастыря, но дальше Пскова она не выезжала", ― отметил митрополит.

© РИА Новости / Евгений БиятовМитрополит Псковский и Порховский Тихон во время подготовки выставки "Сокровища музеев России"
© РИА Новости / Евгений Биятов
Митрополит Псковский и Порховский Тихон во время подготовки выставки "Сокровища музеев России"

Находки из Грозного

Выставка организована по хронологическому принципу: из зала с иконами, которые отмечают вступление на царство династии Романовых, зрители попадают в зал с парсуной ― купеческими и крестьянскими портретами на грани примитива. Тут же рядом ― портреты членов императорской семьи XVIII века и русской аристократии кисти Рокотова, Левицкого, Брюллова.

Многие работы привезли из Подмосковья ― Серпухова, Абрамцово, Нового Иерусалима. Но были удивительные находки и в удаленных регионах, говорит генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова:

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкДиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время подготовки выставки "Сокровища музеев России".
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время подготовки выставки "Сокровища музеев России".

"Например, портрет Рокотова из Ханты-Мансийска. Неожиданными для меня оказались работы из Барнаула. Очень интересный женский портрет художника Макарова из Грозного. Музей, где он хранился, разбомбили, но из-под обломков удалось извлечь часть коллекции, которую отправили в Москву. В течение десятилетия эти работы реставрировались, а потом были возвращены в Грозный. И сейчас эта работа уже привезена из местного музея".

Соцреализм без вождей

Еще один сюрприз для посетителей ― зал эпохи соцреализма. "Этот раздел заставляет пересмотреть взгляды на искусство соцреализма, который все воспринимают как махровый, кондовый, с плохой живописью, ― продолжает Трегулова. — Подбирая работы советского периода, мы старались избежать откровенно пропагандистских. Даже если говорить о таком художнике, как, например, Александр Герасимов, для этой выставки мы выбрали не его очередного вождя на трибуне, а замечательный букет роз, который, мне кажется, перекликается с фантастическими панно с розами из дома Дункер Михаила Врубеля, после революции отправленными на родину художника в город Омск".

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКартина Тараса Гапоненко "Мастера урожаев" во время подготовки выставки "Сокровища музеев России"
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Картина Тараса Гапоненко "Мастера урожаев" во время подготовки выставки "Сокровища музеев России"

 

Технологии будущего

В центральном зале ― специальный климатический купол, который с помощью датчиков в режиме реального времени контролирует уровень влажности и температуру ― это гарантирует, что экспонатам не повредит большое скопление посетителей. Зельфира Трегулова рассказывает, что одной из главных сложностей при организации выставки было создание правильной архитектуры экспозиции.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПодготовка к открытию выставки "Сокровища музеев России"
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Подготовка к открытию выставки "Сокровища музеев России"

"Мы с самого начала планировали, что будет центральный зал, где мы объединим работы из музеев разных регионов страны. Причем это должны быть работы, которые создают совокупный образ страны: России среднерусских лесов, пейзажей Крыма в период, когда он был частью Российской империи. Мы постарались выбрать какие-то неординарные, небанальные вещи. Например, Айвазовского мы представляем уникальным для его творчества зимним пейзажем", ― поясняет специалист.

Неизвестные шедевры

В процессе поиска экспонатов для выставки даже опытные музейщики многое видели впервые, признается Трегулова: "Например, я в жизни ни на одной выставке не встречала работу Василия Яковлева "Рыбы Каспия". Это невероятная картина, в чем-то хулиганская. Такая игра с образностью фламандской живописи XVII века, с образностью Якоба Йорданса. В этом есть нечто сюрреалистическое даже".

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКартина Алексея Корзухина "Портрет Александра III" во время подготовки выставки "Сокровища музеев России"
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Картина Алексея Корзухина "Портрет Александра III" во время подготовки выставки "Сокровища музеев России"

Особая гордость кураторов ― зал искусства новейших течений, куда попали работы, некогда хранившиеся в Москве.

"Это работы высочайшего уровня. При Наркомпросе после революции создали специальную комиссию и музейный фонд. У художников покупали лучшие работы, из них формировали целые коллекции, которые отправляли в разные регионы Советской России, где возникали первые в мире музеи современного искусства. Потом вдогонку, во второй половине 1920-х годов, туда поступили из Третьяковской галереи работы закрытого Музея живописной культуры", ― отмечает Трегулова.

Выставка продлится до 25 ноября, вход свободный.

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