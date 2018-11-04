МОСКВА, 4 ноя ― РИА Новости. В Москве впервые представлены художественные работы со всей России: в центральном "Манеже" в рамках XVII церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь ― ко Дню народного единства" открывается беспрецедентная по масштабу экспозиция "Сокровища музеев России".

От Владивостока до Феодосии, от Ханты-Мансийска до Грозного ― организаторы преодолели в общей сложности 145 тысяч километров, чтобы собрать шедевры из 39 регионов. Среди них уникальные работы Левитана, Айвазовского, Венецианова, Серова, Дейнеки, Серебряковой. Многие картины специально отреставрировали. В кураторскую группу проекта вошли специалисты Третьяковской галереи, "РОСИЗО" и Патриаршего совета по культуре. РИА Новости объясняет, почему это событие нельзя пропустить.

Редкая икона

Особое место занимает икона XVI века, которую посетители увидят сразу при входе на выставку, рассказывает митрополит Псковский и Порховский, председатель Патриаршего совета по культуре, наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Тихон.

"Традиционно экспозиции "Россия ― моя история" и сам форум "Русь Православная" предваряет какая-то особо чтимая икона. На сей раз это икона из Псково-Печерского монастыря. Она называется "Умиление", но это слово не тождественно тому, которое мы сегодня используем. Со славянского оно переводится как "милостивая, дающая силы". Это очень уважаемая икона на Северо-Западе России, она впервые в Москве. С ней шли крестные ходы вокруг монастыря, но дальше Пскова она не выезжала", ― отметил митрополит.

© РИА Новости / Евгений Биятов Митрополит Псковский и Порховский Тихон во время подготовки выставки "Сокровища музеев России" © РИА Новости / Евгений Биятов Митрополит Псковский и Порховский Тихон во время подготовки выставки "Сокровища музеев России"

Находки из Грозного

Выставка организована по хронологическому принципу: из зала с иконами, которые отмечают вступление на царство династии Романовых, зрители попадают в зал с парсуной ― купеческими и крестьянскими портретами на грани примитива. Тут же рядом ― портреты членов императорской семьи XVIII века и русской аристократии кисти Рокотова, Левицкого, Брюллова.

Многие работы привезли из Подмосковья ― Серпухова, Абрамцово, Нового Иерусалима. Но были удивительные находки и в удаленных регионах, говорит генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова:

"Например, портрет Рокотова из Ханты-Мансийска. Неожиданными для меня оказались работы из Барнаула. Очень интересный женский портрет художника Макарова из Грозного. Музей, где он хранился, разбомбили, но из-под обломков удалось извлечь часть коллекции, которую отправили в Москву. В течение десятилетия эти работы реставрировались, а потом были возвращены в Грозный. И сейчас эта работа уже привезена из местного музея".

Соцреализм без вождей

Еще один сюрприз для посетителей ― зал эпохи соцреализма. "Этот раздел заставляет пересмотреть взгляды на искусство соцреализма, который все воспринимают как махровый, кондовый, с плохой живописью, ― продолжает Трегулова. — Подбирая работы советского периода, мы старались избежать откровенно пропагандистских. Даже если говорить о таком художнике, как, например, Александр Герасимов, для этой выставки мы выбрали не его очередного вождя на трибуне, а замечательный букет роз, который, мне кажется, перекликается с фантастическими панно с розами из дома Дункер Михаила Врубеля, после революции отправленными на родину художника в город Омск".

Технологии будущего

В центральном зале ― специальный климатический купол, который с помощью датчиков в режиме реального времени контролирует уровень влажности и температуру ― это гарантирует, что экспонатам не повредит большое скопление посетителей. Зельфира Трегулова рассказывает, что одной из главных сложностей при организации выставки было создание правильной архитектуры экспозиции.

"Мы с самого начала планировали, что будет центральный зал, где мы объединим работы из музеев разных регионов страны. Причем это должны быть работы, которые создают совокупный образ страны: России среднерусских лесов, пейзажей Крыма в период, когда он был частью Российской империи. Мы постарались выбрать какие-то неординарные, небанальные вещи. Например, Айвазовского мы представляем уникальным для его творчества зимним пейзажем", ― поясняет специалист.

Неизвестные шедевры



В процессе поиска экспонатов для выставки даже опытные музейщики многое видели впервые, признается Трегулова: "Например, я в жизни ни на одной выставке не встречала работу Василия Яковлева "Рыбы Каспия". Это невероятная картина, в чем-то хулиганская. Такая игра с образностью фламандской живописи XVII века, с образностью Якоба Йорданса. В этом есть нечто сюрреалистическое даже".

Особая гордость кураторов ― зал искусства новейших течений, куда попали работы, некогда хранившиеся в Москве.

"Это работы высочайшего уровня. При Наркомпросе после революции создали специальную комиссию и музейный фонд. У художников покупали лучшие работы, из них формировали целые коллекции, которые отправляли в разные регионы Советской России, где возникали первые в мире музеи современного искусства. Потом вдогонку, во второй половине 1920-х годов, туда поступили из Третьяковской галереи работы закрытого Музея живописной культуры", ― отмечает Трегулова.

Выставка продлится до 25 ноября, вход свободный.