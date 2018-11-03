Умер народный артист России Олег Лавров

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На 71-м году жизни скончался народный артист России, режиссер и актер Олег Лавров. Об этом сообщила пресс-служба Кимрского Театра Драмы и Комедии в социальной сети "ВКонтакте".

"Искренне скорбим и приносим соболезнования родным и близким", — говорится в записи сообщества.

По информации портала Tverigrad.ru, Лавров болел сахарным диабетом и несколько дней назад впал в кому.

Прощание с артистом состоится в понедельник 5 ноября в драмтеатре в Кимрах. Актера похоронят на местном кладбище.

Олег Лавров окончил режиссерское отделение Московского института культуры. После службы в армии он работал во Дворце культуры города Кимры, затем – в Московском областном театре драмы.

В 1975 году Лавров вернулся на малую родину и вошел в труппу Кимрского театра драмы и комедии. В начале 90-х он стал его художественным руководителем.

В качестве режиссера Лавров запомнился зрителям своими постановками "Цилиндр", "Вишневый сад", "Мольер", "Блоха".

Как актер Лавров стал известен после роли в комедии "Кот в мешке".