Концерты рэперов в России запрещать не нужно, считает Швыдкой

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Для нормализации ситуации в молодежной среде нужно не запрещать концерты рэперов в России, а проанализировать социальную среду, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил генеральному прокурору РФ Юрию Чайке письмо, в котором попросил не допускать концерты рэперов в России до того, как не нормализуется "ситуация в молодежной среде". По его мнению, "тексты современных рэперов изобилуют нецензурной лексикой, экстремистскими оборотами и вызывают вражду среди граждан".

"Все валить на то, что у нас неважная культура и плохая пропаганда, — это в доставочной степени наивно. Понятно, что и пропаганда играет роль, и культура играет огромную роль. Надо проанализировать социальную среду в целом, а не валить все на рэперов или людей, которые поют на эстраде или показывают спектакли в театре. Пока мы этого не поймем, ничего не изменится", — сказал Швыдкой РИА Новости.

Как отметил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, сейчас мы живем в свободное время, когда каждый человек может написать то, что он думает, генеральному прокурору. "Я считаю, что это легкий признак свободы", — добавил он.