МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Между Россией и Германией будет подписана дорожная карта в области академических партнерств сроком на 10 лет, что откроет колоссальные возможности для молодых ученых обеих стран, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

III молодежный форум "Потсдамских встреч" проходит 2-4 ноября в Москве.

"В ближайшее время, я думаю, что это будет в ноябре или в начале декабря, между Россией и Германией будет подписана дорожная карта в области академических партнёрств на 10 лет. Это открывает колоссальные возможности для молодых ученых начинать совместную работу", — сказал участникам форума Швыдкой.

Он добавил, что надеется также на то, что в декабре министры иностранных дел РФ и ФРГ объявят о перекрестном годе между странами.

"И я надеюсь, что в Милане, в декабре, наши министры иностранных дел объявят о перекрёстном годе. Это открывает широкие возможности. В том числе, кстати сказать, и по визовой проблематике", — заключил Швыдкой.

В Милане 6-7 декабря состоится СМИД ОБСЕ.