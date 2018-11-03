МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Между Россией и Германией будет подписана дорожная карта в области академических партнерств сроком на 10 лет, что откроет колоссальные возможности для молодых ученых обеих стран, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"В ближайшее время, я думаю, что это будет в ноябре или в начале декабря, между Россией и Германией будет подписана дорожная карта в области академических партнёрств на 10 лет. Это открывает колоссальные возможности для молодых ученых начинать совместную работу", — сказал участникам форума Швыдкой.
Он добавил, что надеется также на то, что в декабре министры иностранных дел РФ и ФРГ объявят о перекрестном годе между странами.
"И я надеюсь, что в Милане, в декабре, наши министры иностранных дел объявят о перекрёстном годе. Это открывает широкие возможности. В том числе, кстати сказать, и по визовой проблематике", — заключил Швыдкой.
В Милане 6-7 декабря состоится СМИД ОБСЕ.