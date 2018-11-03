Группа Spice Girls в понедельник объявит о воссоединении, пишут СМИ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Британская поп-группа Spice Girls в понедельник объявит о своем воссоединении и о предстоящем турне по Великобритании, которое состоится летом 2019 года, сообщает издание Sun.
Британская женская поп-группа Spice Girls была образована в 1994 году при участии Мелани Браун, Виктории Адамс (Бекхэм), Эммы Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл. В 2001 году каждая из певиц запустила собственный сольный проект, и коллектив фактически распался. С тех пор девушки несколько раз воссоединялись на короткое время для проведения отдельных выступлений и туров.