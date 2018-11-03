МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Московский театр им. Ермоловой представит 3 ноября премьеру спектакля "Макбет" по пьесе Уильяма Шекспира в постановке народного артиста России Олега Меньшикова, который выступит и как исполнитель главной роли, сообщили в театре.
По его словам, "Макбет" — это личный вызов ему самому. "Во-первых, потому что у меня в репертуаре Шекспир первый раз, —сказал актер. – Что такое Шекспир? Это загадки, загаданные нам на века. Мы их и не разгадаем, но тем они и прекрасны. Эйнштейн как-то сказал, что любое открытие начинается с огромного знака вопроса. Вот и у Шекспира этих знаков вопроса на каждой странице по 15 штук…".
Два генерала, два друга – Макбет и Банко встречают ведьм, которые предсказывают им будущее. Макбету обещают, что он станет королем, а Банко – предком целой династии королей. История Макбета – это история изменения человеческой личности. Предсказание ведьм дает Макбету повод поставить перед собой вопрос – имеет ли он право на корону. Сам того не понимая, он запускает механизм самоуничтожения. Из доблестного и любимого героя он превращается в тирана, отвергнутого людьми, даже самыми близкими.
В создании постановки вместе с режиссером участвовали: сценограф Мария Митрофанова, художник по костюмам Евгения Панфилова, хореограф Альберт Альбертс. Музыка к спектаклю — композитора Ричардаса Норвила.
Как известно, в шекспировском театре все женские роли исполняли мужчины, и ермоловцы решили повторить этот опыт. В спектакле заняты: Олег Меньшиков, Георгий Назаренко, Никита Татаренков, Филипп Ершов, Алексей Каничев, Александр Кудин, Андрей Мартынов, Егор Харламов, Артем Цуканов.