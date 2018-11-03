Актёр Олег Меньшиков (в центре) в сцене из спектакля Макбет по пьесе У. Шекспира в постановке Олега Меньшикова на сцене театра им. М.Н. Ермоловой. Архивное фото

Актёр Олег Меньшиков (в центре) в сцене из спектакля Макбет по пьесе У. Шекспира в постановке Олега Меньшикова на сцене театра им. М.Н. Ермоловой. Архивное фото

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Московский театр им. Ермоловой представит 3 ноября премьеру спектакля "Макбет" по пьесе Уильяма Шекспира в постановке народного артиста России Олега Меньшикова, который выступит и как исполнитель главной роли, сообщили в театре.

"Макбет" — это спектакль, работа над которым началась давно, но за какое-то время до премьеры я не закрыл, а остановил репетиции. А позже приступил к репетициям сам. Вначале думал, что смогу быстро справиться с материалом, но потом выяснилось, что с Шекспиром быстро не бывает. Мы занимались поиском устраивающего нас перевода, созданием новой сценической редакции…", — сказал художественный руководитель театра Олег Меньшиков.

По его словам, "Макбет" — это личный вызов ему самому. "Во-первых, потому что у меня в репертуаре Шекспир первый раз, —сказал актер. – Что такое Шекспир? Это загадки, загаданные нам на века. Мы их и не разгадаем, но тем они и прекрасны. Эйнштейн как-то сказал, что любое открытие начинается с огромного знака вопроса. Вот и у Шекспира этих знаков вопроса на каждой странице по 15 штук…".

Меньшиков решил не только выступить как режиссер, но и сыграть заглавную роль. "Есть роли, которые зовут. Я не знаю, что это такое, но вдруг — раз и обращаешь внимание. Я думаю, что так было когда-то у меня с Нижинским. И вот теперь то же самое с Макбетом", — сказал Меньшиков.

Два генерала, два друга – Макбет и Банко встречают ведьм, которые предсказывают им будущее. Макбету обещают, что он станет королем, а Банко – предком целой династии королей. История Макбета – это история изменения человеческой личности. Предсказание ведьм дает Макбету повод поставить перед собой вопрос – имеет ли он право на корону. Сам того не понимая, он запускает механизм самоуничтожения. Из доблестного и любимого героя он превращается в тирана, отвергнутого людьми, даже самыми близкими.

Четыре века эта пьеса не сходит с театральной сцены. И каждый режиссер пытается найти свои ответы, дать свое объяснение поступкам шекспировских героев. "Макбет" — великая трагедия о жажде власти и предательстве, свершенном ради ее достижения, о природе человека и о самой жизни.

В создании постановки вместе с режиссером участвовали: сценограф Мария Митрофанова, художник по костюмам Евгения Панфилова, хореограф Альберт Альбертс. Музыка к спектаклю — композитора Ричардаса Норвила.

Как известно, в шекспировском театре все женские роли исполняли мужчины, и ермоловцы решили повторить этот опыт. В спектакле заняты: Олег Меньшиков, Георгий Назаренко, Никита Татаренков, Филипп Ершов, Алексей Каничев, Александр Кудин, Андрей Мартынов, Егор Харламов, Артем Цуканов.