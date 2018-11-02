The Beatles выпустили новый клип

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Британская группа The Beatles выпустила клип на песню Glass Onion.
Песня вошла в альбом The Beatles 1968 года, который прозвали White Album ("Белый альбом") из-за отсутствия обложки. Видеоролик был создан Полом Маккартни и британским художником Ричардом Гамильтоном.
В общей сложности White Album возглавлял лидерство в хит-параде Billboard в течение 63 дней и 22 недели входил в британский рейтинг UK Albums Chart.
Юбилейное переиздание альбома выйдет 9 ноября.
The Beatles была основана в 1960. В ее составе играли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Также в коллективе в разное время участвовали Стюарт Сатклифф, Пит Бест и Джимми Никол. Всего группа выпустила 13 студийных альбомов.
Журнал Rolling Stone признал участников The Beatles величайшими исполнителями всех времен. В 1970 году коллектив прекратил совместную работу.