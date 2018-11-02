СМИ опубликовали первое фото со съемок последнего сезона "Игры престолов"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Издание Entertainment Weekly опубликовало первое официальное фото со съемок последнего сезона сериала "Игра престолов".

На кадре запечатлены Кит Харингтон и Эмилия Кларк, которые исполняют роли Джона Сноу и Дейнерис Таргариен.

Исполнительный продюсер Брайан Когман рассказал, что в финальном сезоне все персонажи "соберутся вместе, чтобы противостоять общему врагу". Он также добавил, что зрителей ждет невероятно эмоциональный сезон.

"Игра престолов" получила популярность благодаря неожиданным поворотам сюжета, включая гибель главных героев. Сериал снимают с 2011 года, за это время он получил 38 премий "Эмми".

Выход восьмого сезона намечен на первую половину 2019 года.