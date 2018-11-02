Ридли Скотт снимет сиквел "Гладиатора"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Британский режиссер Ридли Скотт планирует снять вторую часть знаменитого фильма "Гладиатор", сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что в проекте не будет задействован Рассел Кроу, который сыграл главного героя первой части фильма генерала Максимуса.

Работа над картиной уже начата, однако находится на самой ранней стадии. Производством картины займется студия Paramount Pictures, а сценарий для фильма, скорее всего, напишет Питер Крейг, известный по работе над двумя фильмами из трилогии "Голодные игры".

Как ожидается, в сиквеле пойдет речь о мальчике Луции, которого Максимус спас в первой части картины.

Популярный исторический фильм "Гладиатор" вышел на экраны первого мая 2000 года. В общей сложности лента удостоилась пяти премий "Оскар", включая награду за лучший фильм года и лучшую мужскую роль, и собрала в мировом прокате более 457 миллионов долларов.