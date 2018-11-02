В Москве пройдет Первый международный фестиваль театров теней ShadowFest

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. В Первом международном фестивале театров теней ShadowFest, который пройдет в Москве со 2 по 5 ноября, примут участие 7 театров из России и Финляндии, сообщили в пресс-службе Московского детского театра теней (МДТТ).

ShadowFest – многожанровый фестиваль, главная цель которого — привлечь внимание к уникальному жанру театра теней, расширить представление зрителей о его возможностях.

За четыре фестивальных дня можно будет увидеть 12 спектаклей, созданных в разнообразных теневых техниках – от традиционных до цифровых, посетить мастер-классы, где покажут, как работать с теневыми куклами, и образовательную программу.

В программе такие спектакли как "Шерлок. Продолжение"(МДТТ), "Цирк Ултима Туле"(Финская ассоциация теневого театра), "Аленький цветочек" — Театр "ФиМ" из Екатеринбурга, "Дочь неба"(театр "Ученый медведь" из Москвы), "Барон Мюнхаузен" (Театрик Саши Луняковой из Москвы).

В рамках Off-программы арт-группа "Ападакаладас", Школа дизайна НИУ ВШЭ из Москвы представит три работы – "Морозко", "Миллиган" и "Хармс".

Московский детский театр теней – единственный в России профессиональный репертуарный театр теней, работающий во всех техниках этого жанра. За 75 лет своего существования театр приобрел огромный опыт и разработал собственные технологии создания и управления теневой куклой, получившей название "русская тень".

"Мы видим свою миссию в популяризации и развитии древнего и оригинального вида искусства театра теней, где переплетаются – кукольный, предметный, пластический, визуальный и драматический театр, создавая удивительный, ни на что не похожий мир", — сказал накануне открытия фестиваля главный художник МДТТ, лауреат премии "Золотая Маска" Виктор Платонов.

Он выразил надежду, что фестиваль станет регулярным и превратится в площадку для общения, обмена опытом, сотрудничества театров теней из разных стран и станет праздником для зрителей, которые увидят самые необычные спектакли со всего мира.