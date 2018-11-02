Игорь Бутман получил в Вашингтоне премию за диалог между Россией и США

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. В четверг в Вашингтоне в институте "Устойчивый диалог" состоялось вручение премии этого института легендарному российскому джазовому музыканту Игорю Бутман и его не менее титулованному американскому коллеге Уинтону Марсалису за их общие усилия в области поддержания мира и диалога между народами.

В рамках церемонии с приветственным словом выступил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Культурный диалог позволяет россиянам и американцам не терять опыта общения друг с другом, создает задел для восстановления двусторонних связей на политическом уровне", — отметил дипломат, поздравляя музыкантов с получением данной награды.

Посол также отметил, что идейным вдохновителем и организатором этого вечера стала большой друг России и посольства глава Фонда американо-российского культурного сотрудничества Сьюзан Кармел.

Комментируя присуждение этой премии РИА Новости, Игорь Бутман заявил: "Трудно сказать, за что нам присуждена эта премия. Но я думаю, за то, что мы делаем так, чтобы что-то хорошее происходило между нашими странами. И это музыка".

"Наша музыка становится более влиятельной. Он (Уинтон Марсалис) входит в список самых влиятельных людей Америки. А ведь он простой музыкант. Великолепный музыкант. И своей музыкой он может влиять на какие-то процессы. Возможно, не глобальные какие-то мировые процессы, как сокращение вооружений. Но он может влиять на умы", — добавил Бутман.