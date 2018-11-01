Международный фестиваль имени Чехова объявил о старте продажи билетов

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Продажа билетов на спектакли XIV Международного театрального фестиваля имени Чехова открылась в четверг, сообщил на пресс-конференции генеральный директор фестиваля Валерий Шадрин.

"Сегодня мы уже открываем продажу билетов, цены на билеты у нас традиционные — от 500 рублей до 6 тысяч рублей. Исключение составляют только два спектакля — "Жизель" в Большом театре и спектакль Робера Лепажа, который длится семь часов", — сказал Шадрин.

Он отметил, что важно было сделать программу фестиваля, который пройдет в Год театра, по-настоящему праздничным.

"Мы хотели, чтобы это был праздник для людей, чтобы это было открытие новых интересных имен, новых театров в новых странах. Наш фестиваль — это не просто показ спектаклей, а это по-настоящему международный клуб людей, которые любят русский театр, русскую культуру, Россию. Несмотря на все международные и политические перипетии, мы пытаемся сохранить наш фестиваль, который в этом году отметит 25-летие", — сказал Шадрин.