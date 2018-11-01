МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Картина "Хантер Киллер" режиссера Донована Марша, премьера которой в РФ была запланирована на 1 ноября, не получила прокатное удостоверение, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на письмо дистрибьютера.

Фильм "Хантер Киллер" рассказывает об американской атакующей субмарине, экипаж которой принимает участие в операции по спасению российского президента из рук мятежников. Роли в нем исполняют Джерард Батлер, Гари Олдман, Этан Бейрд и другие.

"Компания Megogo Distribution разослала партнерам-кинотеатрам письмо (есть в распоряжении БК) с просьбой временно убрать из расписания 1 ноября 2018 года сеансы фильма. Лента до сих пор не получила прокатное удостоверение, а без него публичная демонстрация фильма на территории России незаконна", — говорится в сообщении.

Согласно письму, прокатчик до сих пор не получил ответ от Минкультуры РФ по прокатному удостоверению, хотя все материалы и документы были сданы за 1,5 месяца и никаких показаний к отказу выдачи прокатного удостоверения не было. Представители компании накануне пытались узнать номер и дату выдачи прокатного удостоверения, но не получили его.