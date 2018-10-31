МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Часть вырученных средств с продажи билетов на новогоднее представление "Союзмультшоу" будут отчисляться в благотворительный фонд Константина Хабенского, соглашение об этом заключили компания ASAP и фонд, сообщает пресс-служба проекта.

В последнее время студия активно работает в новых форматах продвижения — в частности, в декабре запускает проект собственного новогоднего представления "Союзмультшоу" в Лужниках, которое пройдет с 26 декабря по 9 января. Представление объединит всех героев мультфильмов "Золотой коллекции" студии — от "Ну, погоди!" и "Простоквашино" до "Летучего корабля" и "Бременских музыкантов".

"Компания ASAP и благотворительный фонд Константина Хабенского заключили договор о сотрудничестве в рамках проекта "Союзмультшоу". Согласно договору, 2,5% с каждого проданного билета на шоу будет отчисляться в благотворительный фонд", — говорится в сообщении пресс-службы.

В труппе проекта более 100 профессиональных актеров. Кроме того, каждый вечер в шоу будет принимать участие специальный гость — звезда российской музыкальной сцены.

"Помогать с улыбкой и удовольствием, помогать, находясь в кругу семьи, помогать и одновременно весело проводить время — это то, что я и команда моего фонда всегда советуем всем. Здорово, что для сотен людей "Союзмультшоу" станет не только ярким событием, но ещё и напоминанием о том, что вместе они стали частью большого дела — помощи детям, которые прямо сейчас сражаются с тяжелым заболеванием и очень хотят выйти из этого сражения победителями", — сказал основатель благотворительного фонда помощи детям с опухолями мозга Константин Хабенский, чьи слова приводит пресс-служба.