Организаторы премии "Золотая маска" объявили номинантов за сезон 2017-2018

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Организаторы российской национальной театральной премии "Золотая маска", вручение которой состоится 16 апреля 2019 года на исторической сцене Большого театра, в среду на пресс-конференции объявили номинантов за сезон 2017-2018.

В 2019 году премия и фестиваль "Золотая маска" отмечает 25-летие. Откроется фестиваль в январе гастролями Большого драматического театра имени Товстоногова, отмечающего свое 100-летие. В Москве будут показаны спектакли: "Гроза", "Алиса", "Губернатор", "Пьяные" и "Слава". Основная конкурсная программа "Золотой маски" пройдет в феврале-марте-апреле.

"Конкурс "Золотая маска" доказал свою необычайную жизнеспособность и востребованность. Существуют разные премии, все они важны, но быть лауреатом "Золотой маски" чрезвычайно почетно, и многие мечтают об этом", — сказал председатель СТД РФ Александр Калягин на пресс-конференции.

Говоря о выходе Минкультуры из учредителей "Золотой маски", Калягин заявил, что считает это решение правильным. "Золотая маска" — это профессиональная премия, и здесь все решать должны критики, актеры, режиссеры, а министерство культуры, которое остается партнером "Золотой маски", будет выделять деньги. И это правильно", — пояснил он.

Номинанты премии за сезон 2017-18 определены экспертными советами, которые, формируя список, посмотрели 791 драматический и кукольный спектакль и 302 музыкальных в более чем 100 городах России. Всего в конкурсе участвует более 70 театров из 24 городов, 84 спектакля, 300 частных номинаций, при этом почти 70% спектаклей представлены театрами из регионов.

В число номинантов отобрано 29 спектаклей большой и малой формы театров из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Омска, Уфы, Казани, Ижевска, Якутска, Тюмени, Красноярска, Новосибирска, Пскова, Воронежа, Ярославля, Ростова-на-Дону, Кудымкара. В число номинантов отобрано десять кукольных спектаклей из Мурманска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Москвы, Улан-Удэ, Петрозаводска, Хабаровска.

Организаторы выбрали восемь оперных и десять балетных спектаклей, созданных в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Воронежа, Екатеринбурга, Самары, Челябинска. Также номинированы на премию девять спектаклей современного танца. В числе спектаклей-номинантов "Нуреев" (ГАБТ), "Енуфа" (Музыкальный театр), "Маленькие трагедии" (Гоголь-центр), "Три сестры (СТИ), "Старый дом" (Центр драматургии и режиссуры). Кроме того, номинированы семь спектаклей в жанре оперетта и мюзикл.

На премию номинированы такие режиссеры, как Юрий Бутусов, Сергей Женовач, Виктор Рыжаков, Кирилл Серебренников, Александр Титель.

Лауреаты номинаций "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" и "За поддержку театрального искусства России" будут определены на секретариате Союза театральных деятелей РФ 10 декабря. Также в этот день будут утверждены и объявлены составы жюри премии "Золотая Маска". Торжественное вручение премий "За выдающийся вклад в театральное искусство" и чествование почетных лауреатов состоится 27 марта в Большом театре.