Представитель Елены Воробей опроверг сообщения о ее госпитализации

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Юмористка Елена Воробей чувствует себя хорошо и в данный момент находится на съемках, сообщили РИА Новости в пресс-службе артистки.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что Воробей потребовалось вызвать "скорую", поскольку она почувствовала недомогание.

"По моим данным, Елена чувствует себя хорошо. Сейчас она находится на съемках", — сказал собеседник агентства.

Российская актриса эстрады Елена Воробей известна своими работами в жанре пародии, в частности, она пародировала Аллу Пугачеву, Лайму Вайкуле, Машу Распутину.