В старом доме, которому, по словам Рафидина, лет 150, он живет с женой, двумя сыновьями и старшим братом, который недавно овдовел. «Здесь везде жили люди, – показывает Рафидин на развалины. – Вот там, где трактор стоит, – это была мечеть. Кто уезжал, продавал строение, и хлютские (жители ближайшего села Хлют. – Прим. ред) забрали себе камни на строительство моста через Самур».

Дом Гасановых разрастался, как видно, по мере увеличения семьи. Некоторые комнаты раньше были отдельными строениями, позже их объединили. Где-то пол до сих пор земляной, где-то – уже деревянный, но везде устлан коврами ручной работы. Это наследство матери Рафидина, покойной «свекрухи», как ее по-доброму называет жена хозяина – Дарина.

«Дом построил наш дед, в те времена еще. Мать хотела другой. Говорила: что вы за люди такие, как здесь можно жить. Как ему было удобно, так и строил. А традиции бывают, когда человек состоятельный, тогда уже традиции начинает соблюдать».

На стенах теперь вместо глины поклеены обои, и это, судя по всему, предмет гордости хозяина. Он сетует: хорошо бы еще рамы деревянные заменить на пластиковые, но пока не получается. На вопрос о том, неужели пластик лучше дерева, он удивленно пожимает плечами – конечно, лучше.