Баста призвал организаторов лучше следить за возрастом публики на концертах

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Случаев с отменой концертов из-за ненормативной лексики не будет, если организаторы станут указывать возрастные ограничения на афишах, при этом творчество музыкантов лишь отражает происходящее в стране, заявил РИА Новости известный рэпер Баста (Василий Вакуленко).
"Необходимо проводить лингвистическую экспертизу, которая четко дает определение текстам, какой вредоносностью они обладают. Что касается рэп-музыки, музыки в целом, любых творческих проявлений, то тут надо подходить очень аккуратно. Мне кажется, что родители где-то перекладывают ответственность за воспитание своих детей с себя самих на музыкантов. Так или иначе, мы не способны избежать влияния внешнего мира на наших детей. Если в стране что-то не так, то об этом поют музыканты. Значит, о чем-то стоит задуматься", — сказал Баста.
"У меня есть проект Ноггано, где используется ненормативная лексика, на афишах указывается возрастное ограничение. Мы следим за этим очень четко, если родители приводят на концерт своих детей, то это вопросы к родителям, а не к детям", — подчеркнул собеседник агентства.