ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Баста призвал организаторов лучше следить за возрастом публики на концертах

(обновлено: 23:29 30.10.2018)
13172
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкРэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста). Архивное фотоРэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста). Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Случаев с отменой концертов из-за ненормативной лексики не будет, если организаторы станут указывать возрастные ограничения на афишах, при этом творчество музыкантов лишь отражает происходящее в стране, заявил РИА Новости известный рэпер Баста (Василий Вакуленко).

Словари. Архивное фото
© Fotolia / Stefan Gräf
Не хайпом единым: как новые слова меняют русский язык
В конце сентября родители Нижнего Новгорода направили обращение к детскому омбудсмену Маргарите Ушаковой, а также в Роспотребнадзор и региональные министерства образования и культуры с просьбой запретить концерты "деструктивных" исполнителей, среди которых были названы Монеточка, Пошлая Молли, Jah Khalib, Feduk, ATL, Face, Хаски и другие. По мнению родителей, песни этих исполнителей содержат пропаганду алкоголя и наркомании, рискованного и суицидального поведения, изобилуют ненормативной лексикой. В понедельник прокуратура Нижегородской области сообщила, что концерты пяти исполнителей были отменены за "нецензурные песни".

"Необходимо проводить лингвистическую экспертизу, которая четко дает определение текстам, какой вредоносностью они обладают. Что касается рэп-музыки, музыки в целом, любых творческих проявлений, то тут надо подходить очень аккуратно. Мне кажется, что родители где-то перекладывают ответственность за воспитание своих детей с себя самих на музыкантов. Так или иначе, мы не способны избежать влияния внешнего мира на наших детей. Если в стране что-то не так, то об этом поют музыканты. Значит, о чем-то стоит задуматься", — сказал Баста.

Музыкант, поэт Дельфин на юбилейном пятом музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
"Не могу слушать современный рэп": Дельфин — о войне, детях и Монеточке
По его мнению, организаторы должны строго следить за тем, чтобы на концерты попадали слушатели подходящего возраста. Для этого на афишах необходимо сообщать о том, что на концерте может использоваться ненормативная лексика, отметил исполнитель.

"У меня есть проект Ноггано, где используется ненормативная лексика, на афишах указывается возрастное ограничение. Мы следим за этим очень четко, если родители приводят на концерт своих детей, то это вопросы к родителям, а не к детям", — подчеркнул собеседник агентства.

Комментировать
Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
nikolaisuxow
Выгодопреобретатель от грязи и пошлости в общественных местах, предлагает проводить экспертизу , по "результатам" писать на афишах ограничения . Верх цинизма. Государство должно защищать неокрепшие умы от таких элементов, поэтому надо привлекать таких к админ.ответственности и запрещать подобные шабаши.
23:44
30.10.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена