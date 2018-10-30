Баста призвал организаторов лучше следить за возрастом публики на концертах

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Случаев с отменой концертов из-за ненормативной лексики не будет, если организаторы станут указывать возрастные ограничения на афишах, при этом творчество музыкантов лишь отражает происходящее в стране, заявил РИА Новости известный рэпер Баста (Василий Вакуленко).

В конце сентября родители Нижнего Новгорода направили обращение к детскому омбудсмену Маргарите Ушаковой, а также в Роспотребнадзор и региональные министерства образования и культуры с просьбой запретить концерты "деструктивных" исполнителей, среди которых были названы Монеточка, Пошлая Молли, Jah Khalib, Feduk, ATL, Face, Хаски и другие. По мнению родителей, песни этих исполнителей содержат пропаганду алкоголя и наркомании, рискованного и суицидального поведения, изобилуют ненормативной лексикой. В понедельник прокуратура Нижегородской области сообщила, что концерты пяти исполнителей были отменены за "нецензурные песни".

"Необходимо проводить лингвистическую экспертизу, которая четко дает определение текстам, какой вредоносностью они обладают. Что касается рэп-музыки, музыки в целом, любых творческих проявлений, то тут надо подходить очень аккуратно. Мне кажется, что родители где-то перекладывают ответственность за воспитание своих детей с себя самих на музыкантов. Так или иначе, мы не способны избежать влияния внешнего мира на наших детей. Если в стране что-то не так, то об этом поют музыканты. Значит, о чем-то стоит задуматься", — сказал Баста.

По его мнению, организаторы должны строго следить за тем, чтобы на концерты попадали слушатели подходящего возраста. Для этого на афишах необходимо сообщать о том, что на концерте может использоваться ненормативная лексика, отметил исполнитель.

"У меня есть проект Ноггано, где используется ненормативная лексика, на афишах указывается возрастное ограничение. Мы следим за этим очень четко, если родители приводят на концерт своих детей, то это вопросы к родителям, а не к детям", — подчеркнул собеседник агентства.