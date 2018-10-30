В Катаре певица Зара выступила с глухонемыми девочками, поющими руками

ДОХА, 30 окт — РИА Новости, Юлия Троицкая. Российская певица Зара дала первый концерт в Катаре, пригласив на сцену вместе с собой глухонемых девочек из ансамбля "Поющие руки", передает корреспондент РИА Новости.

Заслуженная артистка России, артист во имя мира ЮНЕСКО Зара выступила на сцене оперы в Дохе по случаю перекрестного года культуры России и Катара.

Зара рассказала РИА Новости, что, получив приглашение в Катар, отнеслась к предстоящему выступлению "максимально трепетно и внимательно".

"Мы составили программу на разных языках, собрали интернациональный репертуар, потому что мы хотели показать всю нашу большую многонациональную Россию. Я пригласила сюда выступить с собой четырех глухонемых девочек из коллектива женского пения "Поющие руки". Когда у меня есть возможность, я всегда беру их с собой. Это удивительные девочки, мы с ними много раз уже выступали, это большое счастье для меня, потому что от них исходят настоящие свет и доброта, они своим присутствием могут дать понять, что о любви можно сказать одним жестом", — добавила певица.

Зрители, которые пришли на ее концерт в Катаре, тоже жестами стали подпевать глухонемым девочкам. "Многие зрители в зале поддержали их и тоже стали петь жестами, а в конце показали жест, который означает аплодисменты", — заметила она.

Певица исполнила песни на разных языках — русском, французском, курдском, армянском, но на арабском только маленький припев в одной из песен, поэтому к следующему приезду в Катар Зара пообещала разучить всю песню на арабском языке.

Ее концерт в Дохе прошел в рамках перекрестного года культуры России и Катара. С начала этого года в городах России и столице Катара прошли множество разных культурных мероприятий, позволивших жителям двух стран больше узнать друг о друге, в том числе выступления ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, хора Московского Сретенского монастыря, модный показ с участием популярных российских дизайнеров.